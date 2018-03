Acontecerá em Campo Belo o 1º Seminário Técnico de Muaythai

Acontecerá em Campo Belo, no dia 01 de Abril de 2018, às 09 horas, mais um grande evento promovido pela equipe do CT Ultras, o Seminário Técnico de Muaythai, com a participação de Lucas Wallace, treinador renomado e conhecido no mundo da luta.

O seminário vai ser realizado na Academia Ultras Muaythai, na Avenida São João, 480 em Campo Belo/MG.

Lucas Wallace é líder da equipe Fênix Top Team, que tem como carro chefe o Muaythai. Praticante desde os 14 anos, um total de 24 lutas entre amador e profissional e sempre treinando outras modalidades.

Hoje a Fênix Top Team é uma academia sólida no mercado do Muaythai, com filiais em São Paulo/SP, Baixada Santista e Rio de janeiro. Com vários atletas amadores e profissionais, entre todas as modalidades praticadas na academia e com experiência em diversos países como, Rússia, Tailândia, Camboja, México, Argentina, China, entre outros.

Em agosto de 2017 a academia atingiu a primeira grande meta, ter o primeiro campeão mundial, (Vanderlei Toquinho) que voltou recentemente da Tailândia, onde residiu por quase 1 ano na última temporada.