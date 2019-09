Abertura do Desafio 15 Dias Etapa Final de Varginha bombou

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Não pára, não pára não”! Com esse “grito de guerra”, centenas de pessoas participaram na noite de segunda-feira, 02, do segundo dia do Desafio 15 Varginha – Etapa Final 2019. Elas escolheram sair de casa e deixar o sedentarismo de lado. A abertura dessa etapa foi na manhã de domingo, em frente à Concha Acústica, com mais de 30 atrações entre atividades físicas, prestação de serviço e brinquedos para as crianças, tudo junto com o Varginha + Saudável e a comemoração do Dia do Profissional de Educação Física.

Na noite de segunda-feira, o grupo voltou a se reunir, desta vez na Academia de Rua da Vila Paiva. Depois da chamada de presença e ao comando do organizador e professor da SEMEL, Flávio Henrique Pontes, a turma começou com aquecimento e embalada ao som de músicas animadas aceitou o desafio dos exercícios físicos por 1 hora.

Tem criança, jovem, adulto e idoso. Todos dão um show de animação e força de vontade para ter o mais importante que é mais qualidade de vida. Até o próximo dia 15, os 320 inscritos vão se esforçar para manter uma alimentação saudável e fazer atividades físicas. Mas esse número de participantes é muito superior, pois muitas pessoas vão às atividades sem ter feito a inscrição.

Os números impressionam. Nos dois primeiros Desafios desse ano foram mais de 1.000kg perdidos. Além dos benefícios físicos, incluindo estética, os reflexos também são claros na parte psicológica dos participantes. São muitos os depoimentos nos grupos de zap de pessoas que tinham depressão, por exemplo, e agora vivem e convivem nessa grande família que se tornou esse Projeto Academia de Rua da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Varginha. Através do zap, todos recebem orientação de coachs e de nutricionista e ainda compartilham fotos das refeições e experiências que estimulam outras pessoas.

Que não fez inscrição pode participar de todas as atividades normalmente. Confira abaixo a programação para os próximos 13 dias:

DIA 03 (TERÇA): GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA/TROTE 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof.Coord. Flávio Pontes)

DIA 04 (QUARTA): GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA/BASTÃO 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes)

DIA 05 (QUINTA): FIT DANCE/RITMOS 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Convidada Jaqueline Mesquita)

DIA 06 (SEXTA): GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA/TROTE 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes)

DIA 07 (SÁBADO): GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA/AEROBOXE 7h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes)

DIA 08 (DOMINGO): CAMINHADA SUBIDA DAS 3 TORRES – 10Km 7h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes e prof. da SEMEL)

DIA 09 (SEGUNDA): GINÁSTICA AEROBICA/LOCALIZADA/TROTE 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof.Coord. Flávio Pontes)

DIA 10(TERÇA): GINÁSTICA AEROBICA/RITMOS 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof.Coord. Flávio Pontes e prof. Laércio)

DIA 11(QUARTA): GINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA/BASTÃO 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes)

DIA 12 (QUINTA): FIT DANCE/RITMOS 19h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Convidada Jaqueline Mesquita/Débora Paula)

DIA 13 (SEXTA): GINASTICA/AEROBICA/LOCALIZADA/TROTE 19h – Academiade Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes)

DIA 14 (SÁBADO): CAMINHADA ABC SUPERMERCADOS – 12KM 7h– Estacionamento do ABC – 3 TORRES (Prof. Flávio Pontes e prof. da SEMEL)

DIA 15 (DOMINGO): ENCERRAMENTOGINÁSTICA AERÓBICA/LOCALIZADA 7h – Academia de Rua Vila Paiva (Prof. Flávio Pontes)

Dia 16 (SEGUNDA): Avaliação Física #Desafio15DiasVaginha 7h às 11h/16h às 19h – AUTOESCOLA MILENIUM (Avenida RIO BRANCO, 380 – Centro – Varginha)

Dia 21 (SÁBABO): PREMIAÇÃO E ENCERRAMENTO DO #DESAFIO15DIASVARGINHA/ETAPA FINAL

a partir das 12h RECANTOS BAR (convites à parte)

Fonte: Prefeitura de Varginha