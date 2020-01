Abertas às inscrições para o 1° “Desafio 15 dias Varginha – Etapa Verão”

Pin Compartilhar 0 Compart.

Já estão abertas as inscrições para o 1º “Desafio 15 dias Varginha – Etapa Verão”. Uma programação variada de atividades físicas, complementada por assistência de nutricionista e coachs oferecida gratuitamente em Varginha para que à população adquira hábitos saudáveis de vida e, consequentemente, tenha mais saúde.

A novidade dessa edição é a Semana Detox, de 27 de janeiro a 2 de fevereiro, período em que os participantes vão receber orientações para irem se adaptando. “Será uma semana de adaptação, reeducação alimentar e desintoxicação para todos se acostumarem com as atividades físicas e também com a alimentação que deve ser adequada visando a perda de gordura, de peso”, explica o organizador do desafio, professor Flávio Henrique Pontes.

O desafio será de 3 a 17 de fevereiro, com muita atividade física como caminhada noturna, duas caminhadas matinais, zumba, fit dance, ginástica, corrida, trote, tudo para suar, perder peso, queimar gordura. Nesses 15 dias haverá chamada para confirmar presença e serão aceitas no máximo três faltas. Outra novidade é que haverá quatro categorias:

►Kids: 8 a 12 anos

►Jovem: 13 a 30 anos

►Adulto: 31 a 55 anos

►Melhor Idade: acima de 56 anos

Todos devem estar devidamente inscritos. A inscrição deve ser feita na Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL pelos telefones 3690-2172 (7h30 às 11h e 13h às 16h30) e 3690-2163 (12h às 18h). “Mesmo quem não for conseguir fazer todos os 15 dias pode se inscrever e participar para receber o incentivo de adquirir hábitos que vão interferir e muito na vida, na saúde, principalmente quanto à alimentação e a necessidade da atividade física que ao começar se tornar prazerosa”, destaca Flávio.

Para a avaliação física, que será no dia 25 ou dia 26, sem a necessidade de agendar, é importante usar roupas leves e apresentar documento de identidade. “Não fique de fora dessa, venha participar do Desafio conosco”, convida o professor Flávio.

O Desafio é o um programa oferecido pela Prefeitura de Varginha, por meio da SEMEL.

Confira à programação:

13/1: Início das Inscrições até 24/01: 3690-2172 (7h30 às 11h e das 13h às 16h30)ou 3690-2163 (12h às 18h) –

25/1: Avaliação Física: – das 7h às 18h – Consultório da nutricionista Marcela Coutinho (Av. Rio Branco, 372, ao lado Naturallis)

26/1: Avaliação Física: – das 7hs às 14h – Consultório da nutricionista Marcela Coutinho (Av. Rio Branco, 372, ao lado Naturallis)

27/1: Início da Semana Detox – (Aulas de aeróbica localizada): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva – Tendas

28/1: Aulão extra: (Dance Mix): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

29/1: Caminhada Vila Paiva 4KM: – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

30/1: Aulão extra: #Desafio15DiasVarginha (Aeróbica localizada): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

31/1: Palestra: “Superando seus limites” – 19h – UNIS ou Sest Senat

01/2: Aulão extra: #Desafio15DiasVarginha (Aeróbica localizada): – 7h – Academia de Rua da Vila Paiva

02/2: Caminhada Vila Paiva 5KM ou 10KM: – 7h – Academia de Rua da Vila Paiva

03/2: Início do #Desafio15DiasVarginha (Aeróbica localizada): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva – Tendas

04/2: Aulão especial: (Fit Dance/Zumba/Corrida ou caminhada): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

05/2: Caminha Noturna das 3 torres: – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

06/2: Aulão especial: (Escola de Samba Bateria N0ta 10): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

07/2: Aulão especial: (Aeróbica localizada e trote): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

08/2: Aulão especial: (Mix forró e caminhada): – 7h – Academia de Rua da Vila Paiva

09/2: Caminhada Aeroporto 9KM: – 7h – Clínica Magnus

10/2: Aulão especial: (Aeróbica localizada e trote): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

11/2: Aulão especial: (Fit Dance/Zumba/Corrida ou caminhada): – 19h – Academia de Rua da Vila Paiva

Para mais informações sobre regulamento: 3690-2172/3690-2163

