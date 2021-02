A incrível história de Rogerinho R9, craque do Futebol de Amputados

O amor pelo futebol, que superou uma deficiência e hoje se tornou uma referência mundial.

Craque da Seleção Brasileira e também da equipe do Corinthians Mogi, atingiu a marca histórica de 549 gols, sendo o único amputado no mundo a ter esse recorde mundial.

O atleta começou sua trajetória na modalidade, no ano de 2001, participando pela primeira vez de um campeonato oficial da modalidade. Ao longo dos anos, sempre sendo artilheiro, no ano de 2009 conseguiu chegar na Seleção Brasileira de futebol de amputados. Realizando seu sonho de criança que além de ser jogador, era representar o seu país. Na sua primeira competição com a Seleção, conquistou seu primeiro título, campeão e artilheiro da Copa América futebol de Amputados. A Copa foi na Argentina, na cidade de Crespo.

Rogerinho R9 é um dos craques da modalidade/Foto: Divulgação

De lá pra cá, Rogerinho R9 como é conhecido, continuou marcando e conquistando recordes pessoais. Grandes títulos com o Corinthians Mogi e também com a Seleção Brasileira, confira abaixo esses títulos.

Seleção Brasileira:

Tri Campeão da Copa América

2009 – Argentina (Crespo)

2013 – Brasil (Cataguases)

2015 – México (Jalisco)

Campeão da Copa das Confederações:

2016 – Colômbia

Vice Campeão Sul-Americano

2018 – Argentina (Rosário)

Vice Campeão Taça Willian Davids

2012 – Angola (Luanda)

Disputou três Copas do Mundo

2010 – Argentina (Crespo) 5° lugar

2014 – México (Jalisco) 6° lugar

2018 – México (Jalisco) 3° lugar

Corinthians Mogi:

07 x Campeão Paulista

06 x Campeão Copa do Brasil

05 x Campeão Brasileiro

05 x Campeão Taça da Cidade Mogi

02 x Campeão Open Nordeste

05 x Campeão Torneio Superação

01 x Campeão Taça da Cidade Ourinhos

Rogerinho atingiu uma marca histórica, um recorde mundial de 549 gols. O atleta que ainda está em atividade, é o maior artilheiro do mundo da bola.

Além disso, Rogerinho R9 é presença confirmado em todos, ou em quase todos os Jogos das Estrelas. Onde ele já teve oportunidade jogar com Neymar, Ronaldinho Gaúcho, Falcão, Craque Neto, Amoroso, Gabriel Jesus, Everton Ribeiro, Amaralzinho, Turma do Pagode, Dilsinho, Marcos Assunção, Rodrigo Faro, MC Guime, MC GUI, Mc Kevin, Aloísio Chulapa, Dinei, Pavão, Paulo Sérgio, Ederson, Felipe, Raquel Freestyle, Diego Freestyle, Jukanalha, Lucaneta, Michael, Emerson Sheik, Presidente Jair Bolsonaro, Cartolouco, Felipe Prior, MC Livinho entre outros.

Rogerinho R9 nasceu sem uma perna, uma má formação congênita, mas desde criança nada o impediu de superar os obstáculos. Rogerinho começou a jogar futebol aos 07 anos de idade, foi paixão a primeira vista com o futebol. Sem conhecer a modalidade, R9 sempre jogou bola na sua infância, porém ele era a única pessoa com deficiência. O craque não sabia que existia a modalidade para às pessoas amputadas.

“hoje ando na rua na minha cidade e a galera comenta, eu já joguei bola com você lá na escola, na rua, no clube aonde eu frenquentava. Isso é muito gratificante para mim, marquei uma geração de pessoas e naquela época a galera já me incluía na sociedade e eu podia jogar bola com eles. Foi uma época muito boa e marcante para mim”, destacou Rogerinho R9.

Foto: Divulgação