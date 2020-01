A crise continua: Pedrinho e Alexandre Mattos deixam Conselho Gestor do Cruzeiro

Pin Compartilhar 0 Compart.

A crise nos bastidores cruzeirense parece mesmo sem fim, na manhã desta quinta-feira (9), dois dos maiores nomes da alta cúpula celeste se desligaram do clube.

O primeiro à sair foi Pedro Lourenço, o “Pedrinho”. Em comunicado a imprensa, o empresário deixou claro sua insatisfação com modos de política do próprio conselho gestor que foi formado à um mês por empresários de Minas Gerais. Além disso, egos políticos e falta de consenso com membros da antiga direção fizeram com que Pedrinho saísse do clube.

“Com muita tristeza comunico meu desligamento do Conselho gestor do Cruzeiro. Quero pedir desculpas a torcida por esse momento tão difícil que nós vivemos. Estou com a torcida, não vou abandonar o Cruzeiro, não vou tirar patrocínio, vou ajudar no que for preciso, mas não como gestor ” – informou Pedro Lourenço.

Dono de uma rede de Supermercados em Minas Gerais, Pedrinho estava trabalho com o futebol do clube desde que assumiu essa nova função.

“Eu tenho meu modo de ser, meu modo de trabalhar e um grupo de futebol é muito diferente de empresa, muitos palpites, muita cobrança, as pessoas não tem nem a menor ideia do que está acontecendo no clube. Não é fácil pegar um jogador que ganha R$ 750 mil e na minha posição de empresário, que tem o respeito de todos, oferecer para o cara R$ 150 mil que o Cruzeiro não tem como pagar. É triste, muito triste para mim. As pessoas não entendem, parte da imprensa não entende. Eu fui lá na reunião para expor os problemas, pagar salário da equipe que é nova e é o futuro do Cruzeiro, que não tem dinheiro. Paguei o ônibus que estava no reboque. As coisas que acontecem no Cruzeiro, a torcida não merece isso, tem que fazer uma eleição, ter um presidente. Peço desculpas por desapontar, mas nunca abandonarei o Cruzeiro” – terminou o empresário.

Com a saída da Pedrinho, outro nome forte do cruzeiro se despediu do clube, Alexandre Mattos que veio para trabalhar voluntariamente à pedido de Pedrinho, disse em sua saída que já não fazia sentido ficar em um lugar onde quem o trouxe, já não estava mais lá.

Vale lembrar que Mattos ficou apenas por quatro dias no seu retorno ao Cruzeiro. O dirigente aceitou trabalhar como consultor do clube e voluntariamente, já que vai ser diretor do Reading da Inglaterra assim que seu visto de trabalho no exterior ficar pronto. Mattos comandou a negociação de Fabrício Bruno com o RB Bragantino e as saídas de Henrique, Egídio e Marquinhos Gabriel.

Antes de Mattos e Pedrinho; Vittorio Mediolli prefeito de Betim e dono de uma rede de transportadora de carros também tinha se desligado do clube. Mediolli que também é parceiro e um dos dirigentes do Sada Cruzeiro no vôlei, disse em sua coluna no jornal “O Tempo” de BH que o estatuto do cruzeiro precisa ser mudado urgente, da maneira atual acaba beneficiando apenas aqueles que pensam em si próprio e não no clube, que na visão dele é o principal produto.

Redação CSul – Alisson Marques