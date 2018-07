Em mais um ano, a Copa de Marcha Extra Oficial de Pouso Alto reuniu amantes dos cavalos durante a Festa Beneficente da Santa Casa 2018. A organização foi da Equipe TopHorse e a renda foi revertida para a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paula.

Criadores de cidades como Carmo de Minas, São Lourenço, Baependi, Cruzília, Virgínia, Soledade de Minas, Itamonte e Pindamonhangaba (SP) se reuniram para as competições de cavalos, éguas e mulas. Um evento para a família e amigos se reunirem. “Estamos na quarta edição, e o evento vem crescendo cada vez mais”, afirmou um dos organizados, Eurico Torino.

Foram premiados os participantes das seguintes categorias:

Muar – vencedor animal Joia – proprietário João, de Pouso Alto;

Égua marcha picada – vencedor animal Fama da Santa Helena – proprietário Anderson, de Itamonte;

Cavalo castrado – vencedor animal Gavião Cidade da Cruz – proprietário Mário Henrique, de São Lourenço;

Cavalo pampa – vencedor animal Pagode de São Lourenço – do proprietário Sérgio Gomes, de São Lourenço;

Cavalo controlado – vencedor (primeira bateria) animal Efeito do Conforto – proprietário Claudinei, de Baependi; vencedor (segunda bateria) animal Beirute de Soledade – proprietário Luís Fernando, de Soledade de Minas;

Cavalo registrado – vencedor (primeira bateria) animal Conserto do Seixas – proprietário Diógenei, de Caxambu; vencedor (segunda bateria) animal Placar de São Lourenço – Haras Rosetinha, de Caxambu;

Égua registrada – vencedor (primeira bateia) animal Faísca da Matrix – do Haras IDP, de Carmo de Minas; vencedor (segunda bateria) animal Bailarina da Rosetinha – proprietário Pedro, de Baependi; vencedor (terceira bateria) animal Armadilha de Aldebaran – do Haras Neuza JP, de São Lourenço;

Égua controlada – vencedor (primeira bateria) animal Ópera da Origem – Haras Origem, de São Lourenço; vencedor (segunda bateria) animal Jamile do Vento em Popa – proprietário Leonardo Negreiros, de Virgínia.

Campeão dos Campeões – vencedor animal Pagode de São Lourenço.

Campeã das Campeãs – vencedor animal Armadilha de Aldebaran.

Fonte: Jornal Panorama