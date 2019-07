6.690 atletas de 41 países nos preparativos finais para os Jogos Panamericanos 2019

Os Jogos Pan-Americanos de 2019, oficialmente denominados XVIII Jogos Pan-Americanos, será um evento multiesportivo realizado de julho à agosto na cidade de Lima, no Peru. Durante os dezessete dias de competições, está previsto que 6 690 atletas de 41 países competem em 417 eventos de 38 modalidades. Lima foi eleita sede dos Jogos em 2013, vencendo as cidades de San Luis, na Argentina, Santiago, no Chile, e Bolívar, na Venezuela.

Em agosto, serão realizados os Jogos Parapan-Americanos de 2019. Será a primeira vez que uma cidade peruana recebe uma edição dos Jogos Pan-Americanos. Além da capital peruana, as competições serão realizadas também nos distritos de Callao, Huacho, Ica, Punta Negra, Cañete e Lunahuaná

Durante a Assembleia Geral da ODEPA,realizada em outubro de 2013,na cidade canadense de Toronto,foi realizada a eleição para a sede dos Jogos Pan-Americanos de 2019.Quatro cidades ofereceram um projeto para sediar os Jogos (todas localizadas em Comitês Olímpicos Nacionais pertencentes a região da entidade,que engloba a América do Sul,além de Aruba e o Panamá).Além de Lima,estavam envolvidas no processo : Santiago do Chile, La Punta (na Argentina) e a Ciudad Bolívar (na Venezuela).

A capital peruana recebeu 31 votos, contra um empate de 9 votos para Santiago e La Punta e 8 votos para a proposta venezuelana. Como em apenas uma rodada de votação a cidade peruana obteve mais da metade dos votos,a ODEPA declarou Lima como sede dos Jogos para 2019.Santiago, seria candidata única para a edição posterior em 2023, sendo aclamada como sede em 2017.

Maior evento esportivo do continente

A organização do maior evento esportivo do continente estima a participação de 6.680 atletas e 2.672 oficiais de 42 países, totalizando 9.352 pessoas na capital peruana, durante os 17 dias da competição, que se encerra no dia 11 de agosto. Serão mais de 400 provas de 38 esportes em cinco grandes complexos esportivos. Até agora, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) contabiliza 479 atletas classificados, restando somente o rugby sevens masculino, que disputará a classificação no próximo final de semana. A expectativa é que a delegação feche em 491 atletas. Somando os oficiais, serão cerca de 750 pessoas no Time Brasil, a maior delegação neste ciclo olímpico.

Tocha

Uma cerimônia realizada na cidade de Teotihuacán (MEX) na terça-feira (2), marcou o acendimento do fogo pan-americano. Em seguida, a tocha do Pan foi acesa, dando início ao revezamento da chama, com destino à Lima.

O fogo pan-americano viajou com destino à cidade de Cusco, que marcou a largada do revezamento da tocha. A chama irá passar por um total de 26 cidades peruanas. “Esta cerimônia simboliza o passo final de um caminho muito importante para o nosso país. Os Jogos Pan-Americanos serão o evento mais importante de nossa nação”, afirmou Neuhaus.

Abertura

Um rito ancestral de invocação ao deus Pariacaca da cultura Inca será encenado na cerimônia de abertura dos Jogos Pan-Americanos de Lima, no dia 26 de julho, informaram nesta segunda-feira os organizadores do evento.

“Esta cerimônia vai mostrar ao mundo o que o Peru é, sua história desde o início, e todas as nossas épocas ao longo dos séculos até hoje”, disse o presidente do Comitê Organizador, Carlos Neuhaus.

A cerimônia de abertura será no Estádio Nacional de Lima, com capacidade para 50 mil espectadores, e participarão 1.700 artistas, entre bailarinos, acrobatas, músicos e indígenas da cultura amazônica Shipibo Conibo.

Fonte: Wikipedia, Blog Lance, COB.org, EM Foto principal: Lima 2019