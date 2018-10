5ª Corrida Contra o Câncer será realizada em Lavras

Já estão abertas as inscrições para a 5ª Corrida Contra o Câncer, que será realizada no dia 11 de novembro em Lavras. O evento vai reunir o incentivo à prática esportiva, a conscientização para prevenção do câncer e sua ajuda para as melhorias e manutenção do Lar e Vida.

A largada está prevista para as 8h da manhã do dia 11, com trajeto de 6,8km. Além da prova principal, o evento contará com a Corrida Kids, que terá início a partir das 10h. A largada/chegada e Corrida Kids serão na praça Augusto Silva, no centro da cidade.

Todos os inscritos receberão camiseta oficial do evento, medalha de participação, hidratação durante o percurso e brindes. Além disso, haverá premiação com troféu para os cinco primeiros colocados gerais e para os três primeiros colocados de cada categoria por faixa etária.

As inscrições poderão ser feitas pelo site do Lar e Vida: larevida.org.br/. Fique atento aos lotes e prazos para garantir a sua vaga.

Fonte: Jornal de Lavras / Foto: Ilustrativa extraída da revista penseleve.com