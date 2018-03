4º Pedal Consciente será realizado no domingo, em Alfenas

Alfenas sediará, no domingo, a 4ª edição do Pedal Consciente. Os participantes vão pedalar por 22 km, observando a paisagem rural e o meio ambiente.

O pedal terá sua concentração a partir das 7h30 na Praça Getúlio Vargas, onde será realizado testes de glicemia. O objetivo dos organizadores é garantir uma análise clínica preventiva, promovendo segurança à saúde dos atletas.

A saída será para o Jardim Aeroporto, sentido estrada para Fama. Durante todo o trajeto haverá acompanhamento de um carro de apoio aos ciclistas, oferecendo água e outros cuidados.

Segundo a organização, o intuito do pedal, além de oferecer uma vivência na natureza utilizando a bicicleta como meio de transporte, traz a oportunidade de um “olhar diferente junto a valorização e respeito ao meio que estamos inseridos”. Por isso na parada do pedal haverá observação das aves presentes, raras e de beleza única, tornando a atividade extremamente dinâmica e recompensadora.

No retorno do pedal, haverá um café da manhã com frutas e sucos da estação para repor as calorias e finalizar o passeio ciclístico, além de sorteio de brindes. A organização do 4º Pedal Consciente é da empresa Piso Ambiental, que promove o evento, junto com empresas parceiras, dentro do calendário anual de intervenções socioambientais, que integra a certificação “Eu piso verde”, oferecido pela Piso Ambiental. A Prefeitura de Alfenas e a Unifal (Universidade Federal de Alfenas) são parceiras no evento.

Fonte: Alfenas Hoje / Foto: Reprodução