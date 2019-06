4ª melhor geral da Série D, Caldense irá enfrentar a Portuguesa-RJ no domingo

A Caldense garantiu o primeiro lugar do grupo A12 e a classificação antecipada para a próxima fase da Série D. Com o triunfo frente ao Sobradinho no último sábado, a Veterana foi a 13 pontos e está com a 4ª melhor campanha na classificação geral da Série D, atrás apenas de Brusque-SC, Jacuipense-BA e Atlético Cearense-CE, que somaram 15 pontos.

O Verdão está invicto na competição, foram cinco jogos, quatro vitórias e um empate. Destaque para a defesa, quatro jogos sem levar gols e apenas um tento sofrido na competição, feito igualado apenas por Jacuipense-BA e América-RN.

No próximo domingo às 18h em São Januário no Rio de Janeiro, a Caldense irá encerrar sua participação na primeira fase da competição contra a Portuguesa-RJ, que ainda sonha com a classificação. A delegação alviverde irá seguir viagem para o Rio no sábado às 9 horas da manhã e ficará hospedada no Arosa Rio Hotel. Após a partida a equipe descansa no hotel e retorna para Poços na segunda pela manhã.

Retrospecto

Caldense e Portuguesa-RJ se enfrentaram apenas uma vez na história, foi justamente na rodada de abertura da Série D 2019, quando a Veterana venceu de virada por 2 a 1, com gols de Mariotto e Denílson. A equipe carioca precisa vencer o confronto se quiser classificar, além de torcer para um tropeço do Vitória frente ao Sobradinho, que medirão forças no mesmo horário, no Distrito Federal.

Desfalques e pendurados

A Caldense não poderá contar com o volante Franklin, que foi expulso contra o Sobradinho, além do lateral esquerdo Rafael Rosa, que levou o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão automática. O volante Franklin ainda está pendurado com dois cartões amarelos, assim como o técnico Marcus Paulo Grippi. Já Mariotto, Artur, Bruninho, João Paulo, Leleco, Gabriel Tonini, João Victor, Lucas Silva e Felipe Pezzo (preparador físico) levaram um cartão amarelo cada na competição. Mariotto (3 vezes), Denílson, Bruninho e Nick (gol contra pelo Vitória) são os autores dos gols da equipe no campeonato.

Arbitragem

A arbitragem ficará a cargo de Bruno Rezende Silva, com os assistentes Hugo Savio Xavier Correa e Adailton Fernando Menezes, todos integrantes do quadro de árbitros de Goiás. Além da quarta árbitra Rejane Caetano da Silva e do analista de campo Sérgio de Oliveira Santos, ambos do Rio de Janeiro.



Fonte: Assessoria de Comunicação Caldense / Fotos: Renan Muniz / Caldense / Arquivo