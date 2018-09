4ª Edição da Corrida Unilavras será realizada em Outubro

A 4ª Edição da Corrida Unilavras será realizada no dia 21 de outubro, a prova vêm a cada ano se consolidando no calendário de corridas de rua da região de Lavras e este ano contará com duas opções de percursos, um mais curto de 5km e outro mais longo de 10km, percorrendo várias ruas e avenidas da cidade de Lavras.

A largada para a Corrida será realizada as 08h da manhã em frente a portaria principal do Unilavras.

Todos os atletas inscritos receberão camiseta promocional do evento, número do peito, hidratação, medalha de participação e brindes dos patrocinadores.

Os cinco primeiros colocados gerais de cada prova, assim como os três primeiros colocados da categoria Unilavras e por faixa etária receberão premiação em troféu.

Além da corrida adulta, o evento conta com a tradicional Corrida Kids, voltada para crianças de 5 a 12 anos de idade, que serão divididas em várias baterias e categorias de acordo com a faixa etária. Para as crianças, haverá um espaço kids com recreação e atividades, que começará a funcionar a partir das 07 horas da manhã.

As inscrições e outras informações podem ser conferidas através do link .

Fonte: ASDELA / Foto: Reprodução/Divulgação