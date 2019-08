3ª etapa do #Desafio15DiasVarginha tem início dia 1º de setembro na Concha Acústica

Pin Compartilhar 0 Compart.

A terceira e última etapa do #Desafio15DiasVarginha terá início dia 1º de setembro, às 08h, na Concha Acústica, com uma festa de abertura, juntamente com o Varginha Mais Saudável.

Antes, a final era realizada em dezembro, mas devido a pedidos dos participantes, foi antecipada, já que no final do ano são muitos compromissos como formaturas, compras e preparativos para o Natal e Réveillon.

Segundo o coordenador do desafio, professor Flávio Pontes, a final em setembro já é a mais esperada do ano. “Centenas de pessoas aguardam ansiosas a oportunidade e o ‘empurrãozinho’ para começar a praticar atividades físicas, retomar de onde pararam, acabar com o desânimo, sair do sedentarismo, mudar o rumo de suas vidas e reencontrar ou conhecer amigos dessa grande família, que a cada versão consolida o desafio, realizado pela Prefeitura de Varginha, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMEL, com o Projeto Academia de Rua”, ressaltou Flávio.

O vice-prefeito de Varginha e atual prefeito em exercício, Vérdi Melo, enaltece o trabalho realizado pela SEMEL. “Os reflexos do desafio, que tem uma ampla programação incluindo aulas de ginástica, aeróbica, dança, caminhadas, além de estímulo à alimentação saudável, são visíveis, pois as pessoas passam a usar as diversas academias de rua espalhadas em vários pontos da cidade, fazem caminhadas, emagrecem, melhoram a saúde, ganham mais qualidade de vida, tomam menos remédios, vão menos aos postos de saúde, reclamam menos de dores, ficam mais dispostas e ativas e isso é um ganho imensurável para as pessoas e para o município”, afirmou Vérdi.

Professor Flávio Pontes confirma que o #Desafio15DiasVarginha tem sido um ferramenta de transformação social, que atinge todas as classes sociais, desperta o interesse pela prática da atividade física e alimentação saudável, fazendo com que os participantes se preocupem e cuidem de sua saúde tanto física quanto psiquicamente.

Todos podem participar, desde que não tenha problema grave de saúde, que o impeça de fazer atividade física.

Para se inscrever, basta entrar no site da Prefeitura até 30 de agosto e clicar no link disponibilizado, que automaticamente estará efetuada a inscrição. O participante será direcionado para um grupo de suporte de WhatsApp, onde serão postadas todas as informações. As avaliações serão nos dias 30 e 31 de agosto. O local e horário serão informados no grupo.

Fonte e foto: Prefeitura de Varginha