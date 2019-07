2º Trilhão pelas Serras de Nepomuceno acontece dia 21

No próximo dia 21 de juhlo acontece o 2º Trilhão pelas Serras de Nepomuceno, a partir das 6h30 da manhã, quando acontece a concentração na Praça da antiga rodoviária da cidade. A largada acontece às 8h do local.

O II Trilhão Pelas Serras de Nepomuceno é um evento beneficente que tem como objetivo, promover uma atividade de lazer e esporte, na cidade. Com o intuito de arrecadar alimentos que serão destinados as instituições do município, as inscrições são gratuitas, mediante a doação de no mínimo 03 Kg de alimento por participante do evento.

A coleta dos alimentos será realizada no dia do evento, a partir das 06h30. O ciclista que não levar alimentos deverá pagar, no dia do evento, R$15 que também serão revertidos às instituições do município.

Redação CSul – Iago Almeida / Foto: Divulgação