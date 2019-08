2ª Etapa do Circuito Aberto de Tênis de Mesa de Poços de Caldas

Pin Compartilhar 0 Compart.

O clube de Poços de Caldas sediou no último sábado (27), a 2ª Etapa do Circuito Aberto de Tênis de Mesa. O evento reuniu 40 atletas do município. Segundo o professor Alexandre Felippe, organizador do evento, os alunos foram divididos entre as categorias A, B e C e feminina, buscando nivelar a competição entre os atletas.

O circuito serviu de preparação para alguns atletas que irão disputar o JEMG (Jogos Estudantis de Minas Gerais), competição forte que reúne mesa-tenistas de todo o estado de Minas Gerais, os melhores do JEMG garantem a classificação para o Campeonato Brasileiro Escolar que será disputado no final do ano.

Texto: Matheus Sanaiotte / Caldense / Fotos: Wagner Silva