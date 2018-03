17 formiguenses são selecionados para testes no Cruzeiro

A Secretaria Municipal de Educação e Esportes, por intermédio do chefe da pasta, Cid Corrêa, e sua equipe, foi em busca da realização do sonho de muitos atletas juvenis formiguenses em fazer parte das categorias de base do Cruzeiro Esporte Clube. No sábado passado, dia 24 de março, representantes do Cruzeiro estiveram em Formiga para selecionar jogadores para testes na Toca da Raposa, sede do clube,17 foram escolhidos.

A seletiva ocorreu em dois locais: Campo do Vila Esporte Clube, para categoria sub 15, e Campo do Formiga Esporte Clube, para categoria sub 13. Ela contou com centenas de crianças e adolescentes inscritos. 17 foram selecionados: 4 atletas sub 15 e 13 sub 13.

De acordo com Cid Corrêa, será agendada uma data com o Cruzeiro para os testes em Belo Horizonte. Os atletas aprovados ficarão na sede do clube para treinamentos. “Vou agendar uma reunião no Cruzeiro para esclarecermos todos os detalhes”, afirmou o secretário.

No dia 6 deste mês, Cid Corrêa, o supervisor de Esportes, Célio Pacheco, e o motorista Ivanir Avelar estiveram na Toca da Raposa. Eles foram recebidos pelo vice-presidente do Cruzeiro, Itair Martins; pelo conselheiro efetivo Fernando Morais e pelo diretor de Comunicação, Sérgio Nonato (Serginho da Bancada Alterosa). Na reunião, ficou decidida a seletiva em Formiga por uma equipe do Cruzeiro.

O evento foi encerrado com uma palestra ministrada pelos representantes do Cruzeiro, no auditório da EMMEL/UAB (antigo prédio Cemap).

