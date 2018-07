17° Festival de Atletismo na UFLA em Lavras acontece neste sábado

Estudantes de Educação Física realizam 17° Festival de Atletismo, no próximo sábado (7), das 8h às 14h, na Pista de Atletismo da Universidade Federal de Lavras (UFLA) . O evento contará com com a participação de 400 crianças de 8 a 14 anos de idade.

Os participantes são alunos de escolas públicas de Lavras e Perdões, que recebem treinamento semanal de graduandos em Educação Física da UFLA.

Sobre o Festival

Realizado semestralmente, o Festival tem como objetivo fomentar o interesse de crianças à prática do Atletismo. No decorrer de sua realização, tem demonstrado bons resultados, muitos atletas do Projeto Cria (Centro Regional de Iniciação ao Atletismo) idealizado e coordenado pelo professor de Educação Física Fernando de Oliveira, iniciaram sua prática na modalidade em edições deste Festival.

Fonte: Ascom UFLA