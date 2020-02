Pouso Alegre FC bate o Guarani fora de casa e assume liderança do Módulo II

Pin Compartilhar 0 Compart.

Redação CSul – Alisson Marques/Foto: Bôscoli Mídia Esportiva

O Pouso Alegre F.C conseguiu uma grande vitória na tarde do último sábado (22). Jogando pelo Campeonato Mineiro do Módulo II, o “Pousão” foi até Divinópolis enfrentar o Guarani e saiu com a vitória por 2 x 1.

O time do Sul de Minas saiu na frente com Mascote, no entanto levou o empate após gol de Pedro Lucas, mas já no final da partida, Roldan selou a vitória dos visitantes.

Com a vitória, o Pouso Alegre F.C chega a liderança da competição com sete pontos, mesma pontuação do próximo adversário, Athletic Clube de São João Del Rei. O Guarani por sua vez, perdeu a invencibilidade, contudo se mantém no G-4 com seis pontos.

No próximo duelo o ‘Pousão’ terá um confronto direto pela liderança. O time de Pouso Alegre recebe o Athletic Clube, no próximo sábado (29), às 15h (horário de Brasília), no Manduzão. O Guarani vai até Patos de Minas, encarar o Mamoré, também no sábado, às 15h30.