Equipes de atletismo de Varginha participam da São Silvestrinha

Realizada no domingo(22), em São Paulo, a 26ª edição da São Silvestrinha, contou com a participação das equipes de atletismo de Varginha, “Pé de vento e Semel”, compostas por 35 crianças. Uma competição de importante fomento e incentivo ao esporte, com crianças de 04 a 17 anos, servindo como motivação, atração e gosto pela modalidade. Uma vez que a busca por marcas e pódium, é o fator preponderante da participação de todos.

Os resultados obtidos pelos atletas varginhenses foram excelentes, conquistando vários primeiros lugares e quebrando recordes importantes. Na avaliação dos treinadores e técnicos das duas equipes, o atletismo de Varginha ganha em conhecimento, experiência, espírito de participação em provas interestaduais e técnica, despertando na criança / jovem a “gana” de estar sempre em treinamento, preparação e dedicação para atuação nas provas que lhes forem determinados.

Os resultados desta 26ª São Silvestrinha foram os seguintes:

– prova até 05 anos – Felipe Vinhas – 6º lugar (pv)

– prova até 08 anos – Isabelli Foresti – 1º lugar (pv)

– prova até 09 anos – Ingrid Paixão – 1º lugar (pv)

– prova até 10 anos – Yasmin Vinhas – 1º lugar (pv)

– prova até 12 anos – Diogo Oliveira – 4º lugar (semel)

– prova até 13 anos – Isabelli Mendes – 2º lugar (pv)

– prova até 13 anos – Ana Flávia – 5º lugar (semel)

– prova até 14anos – Kaylanni Moreira – 3º lugar (pv)

– prova até 14 anos – Gustavo Pereira – 5º lugar (pv)

– prova até 15 anos – Pedro Lucas – 3º lugar (semel)

– prova até 16 anos – Anderson das Graças – 4º lugar (pv)

– prova até 16 anos – Kaunny de Oliveira – 1º lugar (semel)

– prova até 17 anos – Brenda Cândido – 2º lugar (semel)

Lembrando que a equipe da Semel Varginha foi composta por 14 atletas sob o comando do técnico Aléxie, já a equipe Pé de Vento, sob o comando de Renato Vinhas, participou com 21 atletas.

Fonte e foto: Assessoria de Comunicação Varginha