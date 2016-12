Youtuber Niina Secrets é pedida em casamento na Disney

A blogueira Niina Secrets, conhecida pelo seu canal no Youtube em que dá dicas de comportamento, moda, decoração e maquiagem, foi surpreendida pelo namorado, Guilherme Oliveira. “Eu disse sim”, disse ela na legenda de uma das imagens postadas no Instagram. Na foto de seu anel de noivado, a youtuber, de 22 anos, declara: “Dia mais feliz da minha vida.” O pedido aconteceu durante uma viagem do casal ao Disney’s Magic Kingdom, em Orlando, detalhe: Niina foi pedida em casamento em frente ao castelo da Cinderela. Romântico!

