Xuxa tenta convencer padre Fábio de Melo a se tornar vegano

Defensora da causa dos animais, Xuxa Meneghel, já afirmou que é vegana e evita se aproveitar de comidas, roupas e espaços que explorem bichos. Mais do que isso, ela procura propagar a ideia do veganismo para as pessoas à sua volta e diz que um dos amigos que tenta convencer atualmente é o padre Fábio de Melo.

Em uma entrevista ao influenciador Fabio Chaves, a apresentadora afirmou que gostaria que o padre se tornasse vegano para influenciar mais pessoas. “Tenho tentado isso. Mas não tem jeito, ele gosta de uma carne. E ele gosta muito de bicho”, afirmou.

“Quem o segue [nas redes sociais] vê que ele coloca muitos vídeos de bichos, ele curte pra caramba […] Ele é uma pessoa espiritualizada, alegre e bem humorada […] acho que falta ele ser vegano. Se ele for vegano, acho que ele vai entender mais tudo isso, acho que a espiritualidade dele vai ficar à flor da pele, vai poder crescer”- disse a apresentadora.

Segundo a apresentadora, as dificuldades para a “conversão” do padre são várias, especialmente pelo fato de ele ser mineiro e ter costume de comer queijo. “Mas sei que ele tem momentos depressivos na vida dele […] e acho que isso [se tornar vegano] ajudaria muito ele”.

Xuxa ainda criticou o uso da religião para justificar a morte de animais. “Tem tanta informação ali na frente, e as pessoas não querem saber. O que mais me chateia é quando falam sobre Deus. Não sei qual é o deus dessas pessoas. Elas falam em nome de Deus, que elas […] tenham um bicho morto para comerem. Elas acreditam que Deus fez o bicho para elas comerem. Que ele assina embaixo de toda essa maldade e matança. Isso pra mim é crueldade no ponto mais alto”.

Segundo ela, a ideia “não faz sentido”, já que “quase todas as religiões dizem que viemos ao mundo para amar ao próximo.”

A apresentadora disse que, em casa, não come nem “hambúrgueres veganos”, alimentos que imitam o cheiro, formato e sabor da carne. “Gosto de comer legumes com cara de legumes, verduras com cara de verduras“, diz.

