Xuxa prepara grande show em estádio na Bahia

Xuxa Meneghel promete fazer uma das maiores apresentações já realizadas por ela nos últimos anos. A apresentadora da Record se prepara para um grande show na Arena Fonte Nova, em Salvador.

A loira vai levar a turnê “XuChá” para a capital baiana no dia 11 de outubro, véspera do feriado do Dia das Crianças. A venda de ingressos já começou nesta quarta-feira (16).

Os valores promocionais dos bilhetes custam R$ 70 (plateia espécie), R$ 80 (plateia cartão), R$ 120 (Área VIP espécie) e R$ 135 (Área VIP cartão).

Na turnê, que já passou pelo Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, Xuxa apresenta os maiores sucessos da carreira. A apresentação vai contar com os hits “Lua de Cristal” e “Ilariê”, entre outras.

A estrutura dispõe de 60 pessoas no palco, 32 canções e um cenário com a tradicional nave espacial branca com escadas coloridas do extinto “Xou da Xuxa”.

Fonte: RD1