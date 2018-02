Wesley Safadão celebra gravidez de Thyane: ‘Blindados pelo afeto’

Wesley Safadão, 29, e a mulher, Thyane Dantas, 27, fizeram a festa dos fãs com a notícia de que terão mais um bebê. O anúncio foi feito no aniversário da empresária, no último sábado (17).

O cantor comemorou o momento em post nas redes sociais. “E quando no dia do aniversário do seu amor é vc quem ganha o presente? Quando um dos maiores presentes de Deus na sua vida aproveita esse dia único pra dizer que tem outro presente lindo a caminho? Ô Deus bom! É muita benção, Senhor! Meu amor, você é a pessoa que Deus escolheu pra mim e eu me emociono só de pensar no quanto você me faz bem, no quanto você me completa e no quanto penso em você da hora que acordo até a hora que vou dormir!”, escreveu Wesley.

“Sempre que estamos perto podemos vibrar na mesma sintonia e mesmo quando eu to longe sinto que meu coração bate junto com o seu! Isso é amor de Verdade e a maior felicidade que a vida me deu! Hoje além de agradecer pela sua vida; estamos radiantes e explodindo de felicidade porque Deus está trazendo ao mundo mais uma HERANÇA DO SENHOR! Mais um filho que virá cheio de carinho e saúde em nome de Jesus! Só posso dizer: OBRIGADO DEUS pela esposa linda, sábia, forte, carinhosa e conselheira que tu colocaste ao meu lado! Não seria quem sou se nao tivesse um lar que me preenche tanto de AMOR! E obrigado Deus porque junto dos meus filhos; Eu e ela temos construído uma família blindada pelo AFETO e marcada por esse AMOR! EU TE AMO, minha Flor!”, finalizou o artista.

Thyane comemorou seus 27 anos com uma festa para amigos e familiares na fazenda do casal, no interior do Ceará. O anúncio foi feito na ocasião, emocionando a todos os convidados.

O forrozeiro e Thyane já são pais da pequena Ysis, de três anos. Safadão também tem Yhudi, de sete anos, fruto de uma relação anterior.

Ainda de acordo com representantes do artista, Thyane descobriu a gestação há apenas 15 dias e guardou segredo para fazer a surpresa para o marido no dia do seu aniversário.

Fonte: Notícias ao Minuto / Foto: Reprodução