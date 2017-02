Wanessa supera crise com o pai, Zezé Di Camargo: ‘Será sempre meu herói’

Há cerca de duas semanas, Zezé Di Camargo publicou uma foto com a filha Wanessa em seu Instagram, fazendo a alegria dos fãs, que torceram para ter chegado ao fim a fase de atritos entre eles.

Ao EGO, Wanessa afirmou que está tudo bem entre eles. “O que falo para pessoas é o seguinte: ‘é meu pai, amo ele de paixão, tenho uma gratidão, um amor, que nada disso vai derrubar’. Ele é meu herói, vai ser sempre meu herói. Vou ser sempre a menina dele. A gente é como qualquer pai e filha, família. A gente discorda, às vezes não concorda com a mesma situação. Mas a gente se ama e isso nunca vai mudar”, afirmou a cantora, na tarde desta quinta-feira, 16, enquanto se preparava para mais uma aula de samba, que está fazendo em São Paulo, para fazer bonito na Sapucaí no carnaval. A cantora foi coroada como musa da Mocidade Independente de Padre Miguel, escola do grupo especial no Rio.

Questionada sobre o que acha de o pai expor as situações em família nas redes sociais, ela saiu em defesa do cantor sertanejo. Mas garantiu ter uma postura mais reclusa em relação às mídias. “Tem muita gente que prefere ser mais aberto na internet. Cada um tem sua escolha. E, aí, a gente pode ter diferenças nisso. Eu sei que a internet é um problema, as pessoas julgam muito. A minha postura é a que sempre escolhi, não quer dizer que as pessoas estão erradas. Tem gente que prefere não mostrar o filho em foto, tem gente que não se importa. Então cada um tem sua verdade, tem que lidar com a internet da forma que acha melhor. Na forma que você se sente bem”, afirmou.

Wanessa contou também que desistiu de debater com os internautas: “Comecei a responder as pessoas na internet quando me incomodava e vi que não adiantava muita coisa. Porque se não gosto de você, não gosto de você e acabou. Não é porque você vai responder que vai mudar alguma coisa. Então aprendi a usar o block. Só isso.”

“As pessoas também não deveriam se meter”

A cantora ainda declarou que, após a separação dos pais, não tomou partido nem para o lado de Zezé Di Camargo nem para o de Zilu. “Eu não me envolvo. Os dois são meus pais, eu amo os dois, e minha postura sempre foi de respeitar os dois e não entrar em nenhuma situação que eles têm que resolver entre eles. Eu que sou filha, não me meto, então acho que as pessoas também não deveriam se meter”, apontou ela, antes de reforçar: “Apesar de as pessoas falarem que me meto, eu não me meto. Nunca fiz nada. As pessoas colocam palavras na minha boca, inventam fofocas e falam coisas. Mas sempre tive uma postura neutra dentro dessa separação, dentro de tudo isso, porque sei o quanto tem que ser assunto deles.”

Música

Musa da Mocidade, escola de samba do Rio, Wanessa está focada no carnaval, mas também já pronta pra uma nova fase de seu projeto musical. A cantora, que assumiu de vez o ingresso no mercado sertanejo, vai lançar duas músicas extras em seu CD, além de preparar um videoclipe. Tudo em março, após a folia. “Estou muito feliz. E essa música nova é, pra mim, uma das melhores que surgiram. Se chama ‘Anestesia’. É romântica, mas com uma virada muito legal. Ela é diferente. Tem um fresh, uma coisa nova nela, bem gostosa”, adiantou.

Agradecimentos:

Casa MovA.C: Rua Aurélia, 1502 – Vila Romana, São Paulo – 11-3456-3554