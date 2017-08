‘Vovó youtuber’ de Monte Belo faz sucesso na internet com receitas caseiras

Dona Maria e o marido Armando levam uma vida simples em um pequeno sítio na zona rural de Monte Belo. Os dois dividem as tarefas na roça, como a horta, a criação e muito serviço em casa. Desde que começou a fazer os vídeos, a dona de casa de 65 anos virou a “Vovó Ana Maria na cozinha”. Só neste mês ela conquistou 50 mil curtidas na página do Facebook, mas ela já tem vídeo com 3 milhões de visualizações.