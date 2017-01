Vilão de ‘Game of Thrones’ encarna Adolf Hitler nos cinemas

Iwan Rheon é odiado por muitos fãs de ‘Game of Thrones’ devido ao personagem que interpreta na série, ‘Ramsay Bolton’.

O ator parece ter alguma afinidade por personagens cruéis. Iwan interpreta Adolf Hitler, no novo filme da Sky Arts, ‘Urban Myths’. O longa junta quatro figuras históricas num ambiente onde o humor impera.

Rheon volta a cena com mais este desafio de interpretar uma das figuras históricas mais odiadas de todos os tempos. Lembrando que Iwan também é músico, tendo lançado o seu primeiro álbum solo em 2015.

