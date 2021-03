Victor Alen é destaque na comédia nacional e na astronomia

O humorista e ator Victor Alen, 29 anos, de Fortaleza-Ceará, vem ganhando admiração no meio artístico, fãs do Nordeste e do resto do país. Ele está no filme “Cabras da Peste”, comédia que está no catálogo da Netflix , onde atuou ao lado dos atores Matheus Nachtergaele, Edmilson Filho, Falcão entre outros talentos.

“O filme conta a história de um policial do interior do Ceará que viaja até São Paulo para resgatar Celestina, uma cabra considerada patrimônio da sua cidade. Uma aventura para toda família brasileira e me deu um orgulho danado de realizar esse trabalho”, conta Victor Alen que também é destaque no mundo da Astronomia.

Além de atuar como humorista, Alen também é professor/Foto: Divulgação

Ele é formado em Física pela Universidade Federal do Ceará e dá aula de astronomia desde os 16 anos. “Comecei estudar astronomia aos 9 anos. Sete anos depois estava dando aula e aos 19 anos já publicava artigos na Universidade de Cambridge”, lembra o humorista. “A astronomia é um hobby que levo muito a sério e a comédia é minha atividade principal, mas eu sei que me entrego às duas. Gosto de experimentar coisas novas. Tudo que faço está em torno da comédia. Tenho o melhor trabalho do mundo. Minha mente é ligada na comédia 24 horas por dia, seja para fazer um argumento de um filme, para montar show, meu podcast”, comenta o humorista que se inspira em nomes como Fábio Porchat, Marcelo Adnet, Chico Anysio, Gustavo Mendes entre outros.

“Quando a pandemia passar, tenho certeza que as pessoas vão lotar os teatros e salas de cinema de novo e todo mundo vai querer sair de casa para rir. Enquanto isso é preciso ficar em casa, usar máscara e torcer pelas vacinas”, ressalta Victor Alen que prepara turnê nacional.