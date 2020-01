Via Café Garden Shopping seleciona comediantes do Sul de Minas

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com o objetivo de divulgar os talentos do Sul de Minas, o Via Café Garden Shopping está selecionando artistas da região para se apresentarem no mall, como parte do projeto Mostre seu talento no Garden. Nesta edição, o centro de convivências está à procura de comediantes de Stand-Up Comedy.

O Stand-Up Comedy é um espetáculo de humor executado por apenas um comediante, que se apresenta geralmente em pé (daí o termo ¨stand-up¨), sem acessórios, cenários, caracterização, personagem ou o recurso teatral. No shopping, os comediantes serão selecionados pela equipe do Marketing do Via Café, que também ficará responsável por definir os locais e as datas disponíveis de cada apresentação. Podem participar homens ou mulheres, com mais de 18 anos. Serão selecionados 10 artistas.

De acordo com a coordenadora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Etienne Bandeira, a iniciativa é uma forma de reafirmar o papel do empreendimento como opção de lazer e entretenimento na região. “Estamos cientes de que nosso público procura, cada vez mais, viver experiências exclusivas dentro do shopping e, assim, buscamos um meio de valorizar os artistas regionais, abrindo espaço para que se apresentem”, comenta.

Para participar da seleção é necessário enviar um vídeo, de no máximo um minuto, para o e-mail gardenvoceviacafe@grupotenco.com.br com o assunto Talento no Garden. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3221-7183 e o regulamento está disponível no link https://viacafegardenshopping.com.br/projeto-talento-no-garden/?fbclid=IwAR2_pijnQ8cu-jPXfTZmUNlpoNftg79qh3TWAgBqOxOuYq7flP7T0IE73ng.

Fonte e fotos: Assessoria Via Café Garden Shopping