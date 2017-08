Via Café Garden Shopping recebe a exposição “Play Games”

Até o dia 27 de outubro, o Via Café Garden Shopping recebe a Play Games Exposition Itinerante do Inatel, uma exposição que reúne peças clássicas que fizeram a alegria de diversas gerações do videogame. A mostra gratuita traz aproximadamente 15 consoles consagrados e está montada no corredor que dá acesso à Unidade de Atendimento Integrado (UAI), das 10h às 22h.

A Play Games Exposition permite aos visitantes rever e conhecer clássicos, como o Atari 2600, Intellivison, Sega Master System, Super Nintendo Entertainment System-SNES, entre outros clássicos. Na mostra, Os visitantes podem conhecer mais sobre o surgimento e a evolução dos videogames, desde os antigos consoles de bits até os mais avançados em alta definição. O público também poderá se divertir tirando fotos nos painéis interativos que compõem a exposição. Os games não estão disponíveis para jogar.

“Nós do Inatel, que temos a programação presente em nossos cursos de engenharia, incentivamos e promovemos estes encontros, mesmo que nostálgicos com grandes consoles que marcaram época. A importância vai além do que já foi inventado, mas também do conhecimento e desenvolvimento das novas tecnologias que ainda irão surgir”, avalia a historiadora do Centro de Memórias da instituição, Patrícia Vigilato.

Para a coordenadora de Marketing do Via Café Garden Shopping, Mariana Zonta, a atração vai divertir e entreter os convidados do centro de convivências. “Os videogames fazem a cabeça de pessoas de todas as idades e mostrar como aconteceu a sua evolução, é uma forma de resgatar memórias e encantar o público que aprecia essa brincadeira”.

Fonte: Varginha Online