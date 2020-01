Via Café Garden Shopping apresenta show do Malvado mais amado do mundo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Atenção famílias do Sul de Minas: no próximo domingo, 2 de fevereiro, o Via Café Garden Shopping traz para Varginha o show inédito: O Malvado mais amado do mundo. O espetáculo, que ocorrerá, às 15h, ao lado da Havan, é indicado para pessoas de todas as idades e é de graça.

A história das telas do cinema será reproduzida ao vivo, com a presença de Gru, o maior e mais amado vilão do mundo. Com muita música e dança, os Minions são o destaque da apresentação, mais divertidos, atrapalhados, criativos e fofos do que nunca. Estes ingredientes, misturados à aventura, ação e comédia, tornam a produção uma atração para a família toda se divertir.

“É uma grande alegria trazermos esse show, pela primeira vez, para o shopping. Gru e os Minions são amados por todas as crianças e como é nossa missão promover a cultura e o entretenimento da região, escolhemos uma atração empolgante, para encerrar as férias de verão”, diz a coordenadora de Marketing do Via Café, Etienne Bandeira.

Fonte e foto: Assessoria Comunicação Via Café Garden Shopping