Evento totalmente online contará com mais de 90 atividades e profissionais de 20 países.

No dia 29 de junho o Grupo Unis dará início a mais um Congresso Internacional. A sexta edição do evento traz para debate o tema “A humanidade em um mundo disruptivo”.

Vinculado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o tema busca colocar os indivíduos como protagonistas, apontando o papel que cada um pode desempenhar para que mudanças práticas sejam devidamente alcançadas.

Realizado totalmente de forma online, o VI Congresso tem uma parceria firmada com a U.Experience, empresa especializada em assessoria e consultoria em questões internacionais de instituições brasileiras de ensino superior, que vai trazer ainda mais qualidade ao evento já consolidado nacional e internacionalmente no ambiente universitário. Ambas as instituições fizeram a junção de seus eventos para que o público tenha ainda mais opções de atividades, que englobam palestras, debates e workshops.

Durante os três dias o VI Congresso contará com mais de 90 atividades. Dentre elas, 27 serão de conteúdos e palestrantes internacionais, reunindo ao todo 20 países na programação completa do evento.

Entre as palestras o Congresso apresentará quatro modalidades: Arenas (painéis com 2 ou 3 palestrantes, que debatem um assunto central); Talks (Palestras curtas de um palestrante.); Work Groups (Redes de pesquisadores de universidades nacionais e internacionais para promover, investigar temas e questões relevantes) e Painel Científico (Apresentação de artigos nas grandes áreas: inovação, engenharia, saúde, direito, internacionalização, negócios e educação).

A abertura do VI Congresso Internacional do Grupo Unis acontece no dia 29 de junho, às 19h, com uma palestra sobre o tema principal do evento, ministrada pelo empresário, professor e palestrante Alexandre Correia Lima.

Para se inscrever e acessar mais informações sobre a programação completa do Congresso, clique aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis