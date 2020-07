VI Congresso Internacional do Grupo Unis: primeiro dia do evento aborda humanidade e superação de crises

Pin Compartilhar 0 Compart.

Ontem aconteceu a abertura do VI Congresso Internacional do Grupo Unis. Realizado totalmente de forma online, e através de uma parceria firmada com a empresa U.Experience, a sexta edição do evento traz para debate o tema “A humanidade em um mundo disruptivo”.

Vinculado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o tema busca colocar os indivíduos como protagonistas, apontando o papel que cada um pode desempenhar para que mudanças práticas sejam devidamente alcançadas.

A abertura do evento contou com uma fala inicial do Presidente do Grupo Unis e Reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, Prof. Me. Stefano Barra Gazzola: “O dia de hoje é um marco histórico para o Grupo Unis. Um dia no qual, aproximadamente, 10 mil pessoas de todo o mundo se reúnem em nossa I Conferência Internacional Online no VI Congresso Internacional do Grupo Unis. São mais de 100 palestras, mais d e 20 países participando, e palestrantes de dezenas de nações com suas diferentes culturas, conhecimentos e experiências”.

Após a fala do reitor, o palestrante, empresário e professor Alexandre Correia Lima, deu início às atividades do Congresso através da sua palestra de abertura abordando o assunto tema do evento: A humanidade em um mundo disruptivo. “A palestra de abertura do VI Congresso Internacional trouxe à tona uma discussão fundamental para o entendimento do conceito de disrupção. Alexandre Correa Lima brilhantemente nos levou em uma viagem no tempo, há milhares de anos, mostrando diversas ocasiões em que a humanidade precisou mudar para se adaptar e superar uma crise. Pudemos ver muitos conceitos que se aplicam ao momento em que vivemos hoje, com toda essa crise perante à pandemia. Sem dúvida, uma palestra fantástica, que merece ser assistida”, destacou o Diretor de Relações Internacionais do Grupo Unis, Diego Alexandre.

O primeiro dia de atividades do VI Congresso contou também com arenas, talks, palestras, work groups e painéis científicos, explorando temas de todas as áreas do conhecimento, como: novos desafios e oportunidades da gestão desportiva; a arte de ensinar de forma inclusiva; rompimentos de barragens de rejeitos no Brasil; educação na era do marketing 4.0; implicações do período de pandemia no desenvolvimento da criança; e muito mais.

“Meu sincero agradecimento aos alunos, professores, pesquisadores, autoridades e a todos que trabalharam incessantemente para que este evento se tornasse uma realidade. Obrigado às universidades do Brasil e de todo o mundo que engrandecem este evento com seus reitores, pesquisadores e profissionais das mais diversas áreas. É gente como a gente que vai construir um novo mundo. E todos nós decidimos sair na frente”, concluiu o Prof. Stefano.

O VI Congresso Internacional do Grupo Unis continua nos próximos dias. Para se inscrever e acessar mais informações sobre a programação completa do evento, clique aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis