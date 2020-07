VI Congresso Internacional do Grupo Unis: diversidade e desigualdade são alguns dos temas que marcam o segundo dia do evento

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nessa terça-feira (30), aconteceu o segundo dia de atividades do VI Congresso Internacional do Grupo Unis. Realizado totalmente de forma online, e através de uma parceria firmada com a empresa U.Experience, a sexta edição do evento traz profissionais de mais de 20 países para debates e palestras com foco no tema principal: “A humanidade em um mundo disruptivo”.

Vinculado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o tema busca colocar os indivíduos como protagonistas, apontando o papel que cada um pode desempenhar para que mudanças práticas sejam devidamente alcançadas.

O segundo dia de atividades do VI Congresso contou com arenas, talks, palestras, work groups e painéis científicos, explorando temas de todas as áreas do conhecimento, como: educação inclusiva; desenvolvimento sustentável; prática do exercício físico diante da pandemia; debates sobre a igualdade de gênero e a redução das desigualdades; impactos da pandemia sobre as pessoas idosas; acessibilidade no contexto de crises sociais; e muito mais.

O VI Congresso Internacional do Grupo Unis continua com o terceiro dia, trazendo uma programação diversa. Para se inscrever e acessar mais informações sobre o evento, clique aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis