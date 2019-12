VI Congresso Internacional do Grupo Unis: a humanidade em um mundo disruptivo

Pin Compartilhar 0 Compart.

Entre os dias 18 e 22 de maio de 2020 o Grupo Educacional Unis realiza a sexta edição do Congresso Internacional, que abordará o tema “A humanidade em um mundo disruptivo”.

Após o quinto Congresso trabalhar as questões do “Mundo em disrupção”, a sexta edição do evento traz o protagonismo para os indivíduos, e o papel que cada um pode desempenhar para que as mudanças práticas estabelecidas pela Agenda 2030 da ONU sejam devidamente alcançadas.

Através de palestras, workshops, oficinas, debates e atividades práticas, o VI Congresso Internacional, irá trabalhar os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 nas atividades desenvolvidas dentro do evento, buscando atuar de forma prática nas propostas da Agenda, e incluir a sociedade como agente direto na solução das metas apresentadas.

O VI Congresso Internacional contará com a presença de profissionais, pesquisadores, estudantes e membros da comunidade nacional e internacional, com delegações representando mais de dez países diferentes.

O Congresso incluirá também em sua programação, atividades voltadas às comemorações dos 20 anos do Centro Universitário do Sul de Minas, contemplando todo o trajeto da Instituição, dos colaboradores e da comunidade que atuou diretamente nos 20 anos de história do Centro Universitário.