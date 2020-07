Pin Compartilhar 0 Compart.

O VI Congresso Internacional do Grupo Unis realizou ontem o seu terceiro e último dia de atividades. Realizado totalmente de forma online, e através de uma parceria firmada com a empresa U.Experience, a sexta edição do evento trouxe profissionais de mais de 20 países para debates e palestras com foco no tema principal: “A humanidade em um mundo disruptivo”.

Vinculado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, o tema buscou colocar os indivíduos como protagonistas, apontando o papel que cada um pode desempenhar para que mudanças práticas sejam devidamente alcançadas.

“Hoje chegamos ao final do VI Congresso Internacional do Grupo Unis – a humanidade em um mundo disruptivo. O evento contou com mais de 150 atividades entre os três dias de forma virtual, desde palestras, grupos de trabalho, apresentações científicas, mini cursos e oficinas. Tivemos um recorde de participação internacional, com atividades vindas de 20 países diferentes, de toda a América, Europa, Ásia e África. Tudo foi planejado e executado em cerca de dois meses, mas isso só foi possível devido ao grande trabalho em equi pe e colaboração de um time campeão”, destacou o Diretor de Relações Internacionais do Grupo Unis, Diego Alexandre.

O terceiro dia de atividades do VI Congresso contou com arenas, talks, palestras, work groups e painéis científicos, explorando temas de todas as áreas do conhecimento, como: inteligência emocional; atuação do profissional de educação física pós-pandemia; neuroarquitetura; resposta global ao Covid-19; sustentabilidade; transformação digital; inovações tecnológicas na construção civil; urbanismo digital; e muito mais.

“E o resultado não podia ser diferente, impactamos dezenas de milhares de pessoas direta ou indiretamente. Tivemos centenas de trabalhos e artigos submetidos. Promovemos conexões entre mais de 30 universidades nacionais e internacionais. Tivemos um público acima do esperado para cada atividade, a abertura, por exemplo, teve mais de 3 mil visualizações em 48h. Como já dizia o provérbio ‘Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado’”, concluiu Diego.

A programação completa do VI Congresso Internacional do Grupo Unis, com todas as palestras realizadas, pode ser acessada clicando aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis