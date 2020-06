Vem aí o VI Congresso Internacional do Grupo Unis

Pin Compartilhar 0 Compart.

VI Congresso Internacional do Grupo Unis: palestras destacam sustentabilidade e novas realidades no contexto da pandemia

No dia 29 de junho o Grupo Unis dará início ao VI Congresso Internacional com foco central no tema “A humanidade em um mundo disruptivo”. O evento está vinculado aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, e busca colocar os indivíduos como protagonistas, apontando o papel que cada um pode desempenhar para que mudanças práticas sejam devidamente alcançadas.

Realizado totalmente de forma online, o VI Congresso tem uma parceria firmada com a U.Experience, e acontece entre os dias 29 de junho e 01 de julho. A programação conta com mais de 90 atividades, dentre elas, 27 de conteúdos e palestrantes internacionais, reunindo ao todo 20 países na programação completa do evento.

Com palestras e debates sobre temas transversais, que impactam comunidades e profissionais das mais diversas áreas, o Congresso irá destacar discussões sobre construção de comunidades e ecossistemas; a aplicação dos objetivos de desenvolvimento sustentável nas universidades; o uso da inteligência artificial no desenvolvimento de cidades e comunidades resilientes; os caminhos e obstáculos para se cursar um mestrado no exterior; além de apresentar as oportunidades do ensino superior para o desenvolvimento de experiências inte rnacionais em relação ao cenário do Covid-19.

Partindo de países como Angola, Argentina, Chile, China, Colômbia, Costa Rica, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Etiópia, Ilhas Maurícias, Índia, Israel, Japão, Marrocos, Moçambique, Paraguai, Portugal, Romênia e Tunísia, os palestrantes internacionais irão abordar temas como acessibilidade, internacionalização, inteligência artificial, arquitetura, aprendizado, administração, educação superior, marketing, vulnerabilidade social, sustentabilidade, assim como o contexto atual da pandemia.

Entre as palestras o Congresso apresentará quatro modalidades: Arenas (painéis com 2 ou 3 palestrantes, que debatem um assunto central); Talks (palestras curtas de um palestrante); Work Groups (redes de pesquisadores de universidades nacionais e internacionais para promover, investigar temas e questões relevantes); e Painel Científico (apresentação de artigos nas grandes áreas: inovação, engenharia, saúde, direito, internacionalização, negócios e educação).

A abertura do VI Congresso Internacional do Grupo Unis acontece no dia 29 de junho, às 19h, com uma palestra sobre o tema principal do evento “A humanidade em um mundo disruptivo”, ministrada pelo empresário, professor e palestrante Alexandre Correia Lima.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis