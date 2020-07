Varginhense participa de live voltada para o racismo nesta quarta-feira

Pin Compartilhar 0 Compart.

Formada em Direito, a varginhense, Erika Tobias, será a palestrante do evento de hoje em tema que abordará o racismo nos dias atuais.

Redação CSul/Foto: Divulgação

A varginhense, Erika Tobias, foi convidada pelo Cavi de Três Corações para participar de uma live especial voltada para o racismo. O evento acontece nessa quarta-feira (15), no instagram.

Lives tiveram início na segunda-feira e seguem com temas e palestrantes variados/Foto: Divulgação

Em entrevista ao CSul, Erika enfatizou sua felicidade em participar do evento e comentou um pouco mais sobre o tema da live. “Primeiramente, estou muito feliz por ser convidada para falar sobre o tema “racismo” e tudo que o envolve em relação ao dia a dia e a luta dos negros. Estamos no Sul de Minas, em uma cidade considerada avançada em termos de escolaridade, mas isso não quer dizer que não haja racismo e que as pessoas sejam conscientes. Como em todo Brasil, Varginha não foge a regra em relação ao que a maioria dos negros ainda sofrem e a desigualdade no país.” – disse, Erika.



“Podemos usar como exemplo a representatividade. Estamos em ano eleitoral e qual foi o prefeito ou prefeita negros eleitos até hoje na cidade? Nenhum. Acredito que haja apenas um médico negro na cidade, se não me engana e quanto aos donos de empresas, comércio ou pessoas representativas na sociedade é a mesma realidade. Daí vem o questionamento: Não estamos nestes lugares porque não nos esforçamos ou não queremos?”– comentou.

Susto ao entrar na faculdade

Formada em Direito, Erika relatou o “susto” que teve após entrar na faculdade e se deparar com poucas pessoas negras. “Sou formada em Direito e sempre gosto de citar que quando entrei na faculdade me assustei em ver como eram pouquíssimos os negros que eu podia ver no intervalo. Era uma luta interior ir à faculdade todos os dias, até o momento que decidi não ser mais vítima e lutar pelo meu espaço. Acredito que a internet nos deu voz, nos deu espaço. Espaços que não ocupávamos antes e por isso algumas pessoas acreditem que hoje em dia fazemos muito barulho. Mas temos que usar de todas as ferramentas a nossa disposição e falar não só para os nossos iguais, mas para todos que verdadeiramente querem uma sociedade justa. Por isso fico muita feliz todas as vezes que sou convidada para falar em lives, para dar entrevistas em veículos de comunicação e em todo espaço que posse usar para ser ouvida pois não é apenas a minha voz, é de milhares de pessoas que desejam igualdade de diretos. Que continuemos na luta!” – terminou.

O evento teve início na última segunda-feira (13), com a presença de vários palestrantes e temas variados sendo abordados. Hoje (15), será a vez de Erika Tobias. A live começa às 20h15, na página @cavicastrodemaria, no instagram.