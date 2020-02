Varginhense dublará personagem de desenho animado da Discovery Kids

Pin Compartilhar 0 Compart.

“Espero poder transformar a cada pessoa que me acompanhar”, disse Gustavo Novack em entrevista ao CSul

A fila de candidatos para conseguir uma vaga é sempre grande, independente da área, no entanto, isso não foi um obstáculo para o varginhense Gustavo Novack, de 19 anos. O jovem emprestará sua voz ao personagem Tomás, da animação “As Aventuras de Tomás e Lily”. O desenho animado estreia no país em outubro.

Gustavo concedeu entrevista exclusiva ao CSul e compartilhou como “caiu de paraquedas’” na dublagem, assim como sua paixão por música e teatro.

Novack comentou um pouco da sua paixão pelas artes desde criança; “Eu nunca comecei a dublar, eu sou músico e ator por formação, então eu comecei trabalhando com música, aos quatro anos. Aos oito, me especializei em teatro, ainda trabalhando com música. Depois me especializei nas duas áreas, me capacitei em música e teatro. São áreas que eu gosto”, contou.

A dublagem para o varginhense foi uma oportunidade que surgiu de repente, quando ele estava retornando para Varginha. “Caí na dublagem de paraquedas, conforme eu disse em outras entrevistas eu estava voltando para Varginha e no meio da viagem eu recebi a notícia de que haveria um teste. Nunca abre teste né? Então, eu fui na gravadora e fui aprovado”, disse o músico e ator.

Amigos fizeram com que Gustavo despertasse interesse pela arte de dublar. “A vontade de dublar surgiu a partir do momento em que meus amigos começaram a fazer parte das dublagens, eu tenho um amigo que dublou em São Paulo e conhecendo um pouco mais do trabalho dele e outros dubladores que já me inspiravam muito, como a Mabel Cezar, Wendel Bezerra, Cecília Lemes enfim… grandes nomes da dublagem brasileira. Isso me fez me apaixonar e conhecer um pouco mais”.

Gustavo ainda contou que apesar de admirar os trabalhos de dublagem, não possui nenhuma inspiração. Porém, a conversa fica diferente quando o jovem fala sobre música e teatro; “Na música eu tenho muita inspiração pelo Dorival Caymmi, um compositor que eu gosto muito, é muito antigo. Na parte teatral, Nelson Rodrigues, claro”, exaltou.

Os companheiros que embarcarão nessa jornada já fizeram parte de outros projetos, disse o varginhense. “Os colegas que vão dublar comigo são pessoas que já dublam para Disney e outras marcas. Já conhecia pela internet, conheci pessoalmente no dia do teste, não sei como será a partir de agora”.

Sobre a animação, Gustavo Novack foi enigmático, porém cedeu algumas informações. “O nome da animação é ‘As Aventuras de Tomás e Lily’, um desenho bem infantil, contando a história de dois irmãos aventureiros, a estreia é em outubro nos EUA, futuramente também chega ao Brasil.”

O varginhense também disse que ainda não leu o texto, ele e o resto da equipe de dubladores só receberão o script, quando as gravações tiverem início. Sobre o novo emprego na Vox Mundi, Gustavo Novack disse que o estúdio trabalha com grandes nomes da indústria, como a Netflix e a Discovery Kids.

Destemido e gentil, Gustavo disse que tem uma parte sua em seu personagem; “A principio à história do personagem tem um pouco a ver comigo, o estilo de vida do Tomás. Ele é muito ligado no 220, ele gosta de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, é muito curioso, uma criança que gosta muito de aprender coisas novas, desvendar mistérios e claro, de auxiliar pessoas. Ele ajuda muito a irmãzinha dele Lily, que é mais nova. Não posso falar mais sobre o desenho”.

Sobre representar a cidade natal, Gustavo foi enfático em dizer que Varginha é um berço de talentos, porém falta mais foco em cultura; “Então, antes de representar Varginha, eu estou representado o Gustavo, a história que eu carreguei para chegar até aqui. Antes de carregar a minha cidade, eu estou carregando à minha família e amigos que me apoiam. Fico feliz pelas felicitações de amigos e familiares, mas infelizmente Varginha é uma cidade que não apoia a cultura, isso é algo que deve ser falado porque as pessoas não dão valor ao artista regional”.

Ainda segundo o varginhense, mesmo quem nasce no interior pode conquistar a carreira dos sonhos, não importa o que dizem. “Artistas para quem está aqui (Varginha), é quem está na Globo, quem está em Hollywood, se você diz que é artista aqui, vão até rir na cara da gente. Mas de qualquer forma eu vou representar à minha cidade, para provar para eles que aqui tem artista sim, que a gente pode e consegue sim, isso é um grande ganho, né? Meu intuito é ir para lá, voltar para cá e continuar construindo novos artistas aqui. Assim como vem crescendo na cidade. Nós temos modelos internacionais, atletas, atores e músicos, porque Varginha é uma cidade carregada de muito talento”.

Sobre o futuro de sua carreira, Gustavo diz esperar levar alegria para todos, já que seu objetivo é tocar o coração das pessoas; “Eu almejo conquistar a felicidade das pessoas, o maior intuito do meu trabalho é tocar o coração de quem me acompanha, de quem me assiste e de quem me ouve. A arte veio ao mundo para isso, para transformar à sociedade e principalmente transformar o outro, ‘né’? Então, o músico, o ator, o dançarino enfim qualquer artista, a função dele é transformar a sociedade, e eu espero poder transformar a cada pessoa que me acompanhar, cada pessoa que tá do meu lado. Almejo muito sucesso para esse caminho que estou seguindo agora, que seja o primeiro de muitas outras jornadas“.

Redação CSul: Franciele Brígida / Foto destaque: Redes Sociais