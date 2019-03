De Varginha para o mundo: Danilo Bottrel grava CD e DVD ao vivo em Escarpas do Lago

Trabalho traz participações de artistas consagrados do sertanejo, como, João Bosco e Vinicius, Fernando (da dupla Fernando e Sorocaba) e a rainha do sertanejo Roberta Miranda; faixas de áudio serão lançadas no dia 29 de março nas plataformas digitais

Mineiro de Varginha, Danilo Bottrel, artista revelação da música sertaneja, vem mostrando que chegou para conquistar o seu espaço. Com mais de 18 anos de carreira, o cantor que já tem hits selados e conhecidos pelo público, acaba de gravar o seu primeiro CD e DVD ao vivo em grande estilo, registrado em Escarpas do Lago, na cidade de Capitólio, um dos locais mais paradisíacos de Minas Gerais. Se não bastasse o local escolhido para a gravação, o cantor ainda traz no novo trabalho a participação de grandes nomes da música sertaneja, como a dupla João Bosco e Vinicius, Fernando Zor (produtor musical e integrante da dupla Fernando e Sorocaba) e Roberta Miranda a rainha máxima do sertanejo, além de Gusttavo Lima, que entra especialmente em uma faixa do CD, que será lançado no próximo dia 29. Neste novo trabalho, que conta com a produção musical de Fernando Zor, Danilo Bottrel traz 13 faixas que mostram um pouco de sua essência musical. Para o CD e DVD foram selecionadas as canções: Foi Né (Caco Nogueira / Gustavo Protasio), Por Amar Demais – Part. João Bosco e Vinicius (Felipe Kef / João Pedroni / Rodrigo Marco), Consumo Isento (Matheus Marcolino), Antes e Depois de Alguém (Felipe Kef / João Pedroni / Rodrigo Marco) e Jornal da Cidade – Part. Fernando Zor (Graciano Teg / Luiz Henrique Paloni). Além dessas, o CD e DVD ao vivo em Escarpas do Lago trazem também Cenário Congelado (Henrique Casttro / Elvis Elan / Montenegro / Ivan Medeiros), Assunto Resolvido (Graciano Teg / Luiz Henrique Aloni), Mito – Part. Roberta Miranda (Roberta Miranda), Por um Gole / Passou da Conta (Bruno / Felipe), Hoje eu Sei (Rick / Alexandre), Só da Você na Minha Vida (Rick), Será que Foi Saudade / Pior é te Perder (Alvaro Socci / Cláudio Matta), Só Ela – Part. Gusttavo Lima (Rodrigo Reys / William Santos) e Cruzando as Taças (Felipe Kef / João Pedroni). Playlist do CD e DVD ao Vivo em Escarpas do Lago: 1 – Foi Né 2 – Só Ela (Part. Gusttavo Lima) 3 – Por Amar Demais (Part. João Bosco e Vinícius) 4 – Consumo Isento 5 – Antes e Depois de Alguém 6- Jornal da Cidade (Part. Fernando Zor) 7 – Cenário Congelado 8 – Assunto Resolvido 9- Destruidora de Coração 10 – Mito (Part. Roberta Miranda) 11 – Por um Gole a Mais / Passou da Conta 12 – Hoje eu Sei / Só da Você na Minha Vida 13 – Será que foi Saudade / Pior é te Perder 14 – Cruzando as Taças Danilo Bottrel Com 30 anos de idade e mais de 18 de carreira, Danilo Bottrel segue conquistando cada vez mais espaço no cenário da música sertaneja. De voz firme e marcante, o cantor chama atenção por onde passa pelo belo visual e suas músicas apaixonadas. Danilo nasceu em Varginha, no interior de Minas Gerais, onde cresceu sob a influência sertaneja de seus familiares e logo se apaixonou pelo estilo. Moderno, inovador e carismático, Danilo já mostra a que veio, sendo considerado hoje em todo o estado o queridinho da nova geração da música sertaneja e sendo um dos artistas mais tocados nas rádios do interior mineiro. Todas as canções de Danilo Bottrel podem ser ouvidas nas principais plataformas digitais, como Spotify, Deezer, Itunes e YouTube. Os links estão disponíveis no site oficial do cantor: www.danilobottrel.com.br. Acompanhe Danilo Bottrel nas redes sociais: Facebook: http://www.facebook.com/danilobottrelcantor Instagram: @danilobottrel Youtube: http://www.youtube.com/user/danilobottrel Site oficial: www.danilobottrel.com.br