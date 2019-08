Vanessa da Mata é tietada por artistas internacionais

Pin Compartilhar 0 Compart.

Vanessa da Mata está nos Estados Unidos para três apresentações especiais da turnê “Quando Deixamos Nossos Beijos na Esquina”.

Entre um show oficial e outro, a cantora se apresentou para um grupo seleto de convidados no The Surf Lodge, em Montauk, nos Hamptons. Entre o público que acompanhou o show e tietou a cantora, estavam os astros do cinema Cuba Gooding Jr. e Idris Elba.

No sábado, dia 17, a cantora cantou no Sony Hall, em Nova York. Na próxima quarta, dia 21, se apresenta no Tropical Café, em Framingham (MA) e no dia 25, no The Regency Ballroom, em San Francisco (CA).

Fonte e fotos: Assessoria de Imprensa