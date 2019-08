Valesca Popozuda vira “Fada Madrinha” em novo clipe

Pin Compartilhar 0 Compart.

Com clipe, dirigido por Arthur Moric, funkeira transita em um realismo fantástico com direito a príncipe

Valesca Popozuda entra no mundo da fantasia com a nova música “Fada Madrinha”, que chega às plataformas digitais acompanhada de vídeo nesta sexta-feira (23). Com um figurino lúdico e apostando na sensualidade, a cantora canta em meio à seres mitológicos e cenários que transitam entre fantasia e realidade. Segundo a cantora, que está bem animada com o resultado, adianta “Eu amei gravar esse clipe. São vários cenários, tudo bem lúdico, colorido! Me senti em um conto de fadas mesmo durante a gravação e tenho certeza que essa historinha vai mexer com a imaginação de todos que assistirem”.

O diretor e roteirista do clipe, Arthur Moric, conta um pouco mais do ambiente de realismo fantástico criado para Fada Madrinha: “Aqui a gente tem um mundo ficcional, mas acredita que a todo momento que essa fantasia pode existir. Ela entra em um sono profundo e viaja pelo mundo da fantasia, encontrando personagens diversos, fantásticos, engraçados, cômicos, e que vão fazer você lembrar da sua infância. Só que tudo isso contando de uma nova forma. A gente está reinventando o que você já viu”, promete.

As gravações aconteceram em um shopping em Campinas (SP), e duraram o dia inteiro. A produção ficou a cargo da Lagon Filmes.

Valesca conta com cerca de 250 mil ouvintes no Spotify e 250 milhões de visualizações em seu canal no YouTube, e ficou conhecida pelos hits “Agora Sou Solteira” e “Late Que Eu Tô Passando” em 2007.

O novo single “Fada Madrinha” está disponível em todas plataformas digitais via ONErpm e o vídeo está disponível no canal oficial da Valesca Popozuda no YouTube.o no documentário “Na Cama com Madonna”, que contou com participação de 35 fãs em cenas intimistas. Pensa que parou por aí? Entre junho e julho, a cantora participou do “Super Chef Celebridades”, no programa “Mais Você, da Rede Globo, onde foi uma das favoritas. E até o fim do ano vem mais novidades!

Trajetória

Valesca foi fundadora do grupo Gaiola das Popozudas, no início dos anos 2000. Em 2007, estourou com dois hits: “Agora Sou Solteira” e “Late Que Eu Tô Passando”. Letras ousadas como “Quero Te Dar”, “My Pussy”, e “Tô Que Tô Pegando Fogo” também viraram febre, deixando o grupo em evidência.

Em 2012, Valesca decidiu seguir carreira solo, divando no ano seguinte com “Beijinho no Ombro”, fazendo centenas de shows desde então. Na TV, participou ainda dos realities “A Fazenda”, em 2011, e “Dança dos Famosos”, em 2016. Valesca não para!

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação