Valesca Popozuda atua em série lançada por Cléo Pires

De cantora a atriz! Valesca Popozuda entra em cena na série “Onde Está Mariana?”, produzida por Cléo Pires. No papel, a funkeira interpreta a Fabíola, uma mulher que sofre violência doméstica na série “Onde Está Mariana?”, produzida por Cleo, 37. O programa estreou ontem, 2, às 20h no IGTV —aplicativo de vídeo independente do Instagram para smartphones Android e iOS— da filha de Glória Pires.

“Aceitei na hora participar do projeto. Admiro muito a Cléo e tudo o que ela se envolve. A série reuniu várias meninas, cada uma com a sua dor, superação de vida e identificação com o personagem. Eu faço a Fábiola e quando li o roteiro já me identifiquei muito. São casos que já vivi em família, na minha vida. Hoje, superar tudo isso e dividir com outras pessoas é ajudar também outras mulheres, que sofrem violência dentro de casa. Estou muito feliz com o resultado”, explica Valesca.

A série faz parte do projeto audiovisual “Cleo on Demand” , que tem como objetivo produzir conteúdos de temática social, artística e cultural.para a internet. O projeto debate temas relacionados ao combate do feminicídio e da violência contra a mulher.

Bombando! Valesca está com tudo em 2019, ano em que voltou às origens com o funk “proibidão” que a tornou conhecida ainda no grupo Gaiola das Popozudas. Além do EP “Valesca de volta para a Gaiola”, lançado em fevereiro para agitar o carnaval e os bailes com o funk 150 BPM, teve também o lançamento do clipe “Festa na Baru”, inspirado no documentário “Na Cama com Madonna”, que contou com participação de 35 fãs em cenas intimistas. Pensa que parou por aí? Entre junho e julho, a cantora participou do “Super Chef Celebridades”, no programa “Mais Você, da Rede Globo, onde foi uma das favoritas. Atualmente segue em turnê com destaque para o último lançamento, “Fada Madrinha”. E até o fim do ano vem mais novidades!

Fonte: Assessoria de Imprensa / Fotos: Divulgação