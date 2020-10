Unis Express traz cursos rápidos com conclusão em até 16 horas

O Grupo Unis está com uma nova proposta de cursos rápidos, é o Unis Express. Capacitações que unem teoria e muita prática, com aulas em tempo real, em cursos com duração de 12 a 16 horas.

O Unis Express traz 11 cursos pensados para qualquer pessoa, com professores com vivências e experiências no mercado de trabalho, ferramentas e técnicas para você se capacitar, e ainda um certificado de capacitação emitido por um dos melhores Centros Universitários de Minas Gerais!

Os cursos são 100% online e as inscrições podem ser feitas clicando aqui.

Fonte e foto: Ascom Grupo Unis