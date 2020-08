Unifal comemora 10 anos do Instituto de Humanidades – ICHL

Pin Compartilhar 0 Compart.

Depois da comemoração dos quinze anos na condição de universidade, a Unifal-MG se prepara agora para celebrar uma década do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL). Ciência e divulgação de conhecimento a todo o público, estudantes e pessoas interessadas, serão as marcas desse aniversário.

A programação, totalmente gratuita, dará direito a certificado e será realizada através das plataformas digitais. As atividades acontecem entre quatorze e dezenove de setembro e vão promover mesas redondas, grupos de estudo, apresentação de pesquisa, lançamento de livros, tudo feito remotamente como forma de prevenção ao novo coronavírus.

Os temas envolvem desde o combate à intolerância até a formação do Lago de Furnas, além apresentação de poesias e expressões artísticas variadas. Para os estudantes, entre as diversas propostas haverá discussões sobre Pibid, prodoscência, residência pedagógica, etc. Para saber a programação e como acessar, clique aqui.

As inscrições poderão ser feitas diretamente no site da instituição: https://sistemas.unifalmg.edu.br/app/caex/inscricoes

O professor Paulo César de Oliveira, atual diretor do Instituto, destaca que a grade de atividades será norteada pelo binômio Ciência e Consciência. Segundo ele, “a ciência se faz com consciência, isto é, com ética e responsabilidade. Não tem sentido uma pesquisa se não tiver vínculo e não estiver a serviço das pessoas.”

O ICHL

O Instituto fundado em 2010 reúne os cursos de Ciências Sociais, História, Letras e Pedagogia e conta, hoje, com cerca de quinhentos alunos, setenta e oito professores e dois mestrados. O ICHL é fruto do Reuni (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais) que também alavancou a ampliação da Unifal-MG. O Instituto é a primeira unidade acadêmica de Humanidades das Instituições de Ensino Superior (IES) da macrorregião do Sul de Minas que abrange 146 cidades.