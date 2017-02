Twitter lança adesivos inspirados em Lady Gaga para o Super Bowl

A poucos dias do aguardado show de Lady Gaga no Super Bowl, evento televisivo mais assistido do mundo, o Twitter mostrou que está preparado para a apresentação da ‘mother monster’. Nessa quarta-feira, 01, a rede social liberou para os usuários adesivos virtuais baseados na excêntrica diva pop, que podem ser aplicados sobre as fotos. Tem óculos, chapéu, penteados exóticos… Rapidamente, fãs começaram a brincar com o recurso e fazer misturas engraçadas.

Vale lembrar que o Super Bowl, a final da liga americana de futebol, acontece no dia 05 de fevereiro. Rumores dão conta de que haverá uma apresentação de Lady Gaga no teto do estádio.

Fonte: Ego