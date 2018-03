Turma do Balão Mágico planeja volta após 35 anos: “Este ano a vontade ficou maior”

No aniversário de 35 anos depois do seu surgimento, a ‘Turma do Balão Mágico’ planeja voltar aos palcos. Os ex-integrantes Simony, Mike and Tob revelaram ao Extra que falam sobre o retorno do grupo há cinco anos.

“Este ano a vontade ficou maior. Então, estamos amadurecendo essa ideia para fazer algo bem bacana. Temos muita vontade de fazer as grandes capitais com esse show”, diz Simony, hoje com 41 anos.

Mike adianta que a ideia da volta gira em torno de shows pontuais e um DVD, e deve contar com a presença de Jairzinho, que entrou no grupo em 1984. “Ele hoje mora em Nova York, mas deve vir para algumas apresentações. Ainda não sabemos se vamos fazer algo através de um telão ou de um holograma. São coisas que serão estudadas”, diz Simony.