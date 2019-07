‘Turismo em cena’ une teatro e história a partir deste sábado em Poços de Caldas

Tem início neste sábado (6), às 10h, com saída da antiga estação ferroviária, a segunda edição do projeto Turismo em Cena, que apresenta intervenções teatrais que remetem aos caminhos turísticos da cidade. A Companhia Teatral Máscaras Vivas traz a apresentação “Com o pé na história”, sobre a rota Caminho do Imperador. O passeio, que tem percurso tem 1,4 km, é uma viagem no tempo, mais especificamente para 1886, quando Dom Pedro II visitou a cidade. O Caminho do Imperador destaca os principais locais onde a comitiva real esteve quando a então Vila de Nossa Senhora da Saúde das Águas de Caldas possuía cerca de duzentas casas, cinco hotéis e uma capela.

No projeto, o público é conduzido por atores que encarnam personagens e personalidades, aproximando os participantes das histórias, fatos e lendas que estão por trás de cada ponto visitado. O passeio é gratuito e o intuito da Secretaria de Turismo é tornar a cidade ainda mais atrativa a partir do Projeto Turismo em Cena, criado em 2018, com fatos relevantes que mudaram definitivamente a história da cidade.

O caminho percorrido por Dom Pedro II faz parte da nova sinalização turística implantada em 2015, que criou oito caminhos diferentes como roteiros de passeio. A placa sobre os passeios que Dom Pedro II fez em sua estadia está localizada em frente à estação ferroviária, onde também está instalada a secretaria. “A encenação une história, ficção e humor. Sem dúvida, moradores e turistas vão poder conhecer um pouco mais de Poços de Caldas e se divertir, ao mesmo tempo”, destaca o secretário municipal de Turismo, Ricardo Fonseca.

O passeio

Os atores, vestidos a caráter, saem da estação ferroviária às 10h, num convite aos moradores da cidade e turistas para acompanharem e conhecerem mais sobre a história da importante passagem de Dom Pedro II pelo município. A ideia é que as pessoas sejam transportadas para essa época.

A visita da corte foi importante para dar destaque à cidade que já chamava atenção pelas águas virtuosas. Segundo relatam os historiadores, Dom Pedro II ficou dois dias em Poços. Chegou em 22 de outubro de 1886, acompanhado da Imperatriz Teresa Cristina e comitiva para a inauguração do Ramal de Caldas da Estrada de Ferro Mogyana.

Por isto, o passeio da apresentação “Com o Pé na História” terá início na Estação, com os atores vestidos com o figurino da época. O ator Roni Mocchegiani será o Imperador, Grace de Souza fará Teresa Cristina e Elisângela Virga representará Madame Juju, personagem criada especialmente para fazer a interlocução entre o público e os demais personagens. O ator Adriano Franco faz o personagem Leocádio, proprietário de uma Botica. Fábio de Freitas será o Barão de Campo Místico e Viviane de Figueiredo, a esposa do Barão.

O Barão de Campo Místico foi um empresário, político e chefe de polícia. Seu nome era Antônio Teixeira Diniz e recebeu o título nobre do Imperador D. Pedro II, em 1889. Nhonhô, como era conhecido, foi pioneiro da atividade turística na região, considerado o primeiro empreendedor no setor de hotelaria. Foi ele também que trouxe a primeira roleta de jogo dando início à era dos cassinos na região. Nasceu em Campo Místico, hoje cidade de Bueno Brandão.

O Barão acompanhou Dom Pedro II em seus passeios. O Imperador passou pelo Balneário Pedro Botelho, próximo de onde estava hospedado, depois visitou a fonte Sinhazinha, na Rua Sete de Março, atual Rua Pernambuco, o Morro do Itororó, onde é a Praça da Igreja de São Benedito, a oficina de tornearia da empresa Balneária, a Fonte dos Macacos, a Cascatinha e a Cascata das Antas.

“Para nós é uma honra contar e recontar esta intrigante história que marcou Poços de Caldas e estimulou o turismo até os dias de hoje”, comenta a coordenadora do projeto na Companhia Máscaras Vivas, Elisângela Virga.

Datas

Além deste sábado (6), o passeio do Caminho do Imperador também será realizado no dia 20 de julho, com saída na Estação Mogiana/Fepasa, às 10h.

Já a rota Ares, Águas e Lugares tem encenação e percurso guiado nos dias 13 e 27 de julho, também a partir das 10h, com saída no Museu Histórico e Geográfico. Essa rota tem como foco principal as águas termais, responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento da cidade. Este passeio é conduzido pela Cia. Monteiros e Lobatos e percorre o Parque José Affonso Junqueira e as fachadas dos edifícios históricos que compõem o conjunto. Com o tema “Histórias, causos e lendas”, os personagens narram fatos de épocas distintas do termalismo local, além de abordar lendas que também se relacionam com o legado cultural de Poços de Caldas.

Mais informações no Centro de Informações Turísticas (CIT), pelo telefone 3697-2300.

Fonte: Prefeitura de Poços de Caldas

Fotos: Reprodução Prefeitura de Poços de Caldas