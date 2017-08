Trio Parada Dura anima o Festeja ao lado de novas gerações do sertanejo

A noite do Festeja continua com Ithalo & Vinicius, às 23h30. Os jovens de São José do Rio Preto (SP) estão juntos há dois anos e apostam no romantismo e no agito para empolgar com as músicas de “Transborda”, primeiro álbum da dupla. Além do som que dá título ao CD, eles apostam em “Bem Top Model”, “Amor com profissionalismo” e a mais recente “Eu escolho a cachaça”.