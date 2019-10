Top model de Varginha estreia nas passarelas do São Paulo Fashion Week

Pin Compartilhar 0 Compart.

Nesta quarta-feira, 02 a Ford Models Brasil divulgou o casting feminino para a edição de número 48 da São Paulo Fashion Week. Entre top models consagradas como Julia Aguilar e Mariana Perdigão, está o rosto da Varginhense Sabrina Rangel. Descoberta por Marina Azze ano passado.

O São Paulo Fashion Week é o maior evento de moda do Brasil e o mais importante da América Latina. além de ser a quinta maior Semana de Moda do mundo, depois de Paris, Milao, Nova York e Londres. O evento reúne estilistas e grifes brasileiras, super modelos, celebridades, grandes mídias, convidados e importantes compradores do universo fashion.

O SPFW chega a sua edição de número 48 e acontecerá de 13 a 18 de outubro. A Top Model Sabrina Rangel já está em SP, representada pela Ford Models Brasil, mas quem pensa que foi fácil, engana-se. A morena conta as dificuldades que teve para chegar até lá: “Profissionalizei como Modelo na escola de formação de Modelos da Marina Azze em Varginha, graças a um projeto social que a Marina faz. Minha família é muito simples, então o começo foi tudo muito sofrido. Primeiro passei pra Ford Models de BH, mas não tinha grana pra ir nos testes, muito menos morar na capital mineira. Nem pro book eu tinha. Daí, fui vender brigadeiro na rua pra poder pagar meu book e as idas e vindas pra BH. A Marina desperta uma força em nós, força de trabalho. É maravilhoso. De BH, fui selecionada pra FORD MODELS de SP. Uma das mais fortes agências do país. Mas eu também não tinha dinheiro pra me manter em SP. A Saída? Vender mais brigadeiros. Se eu não estourar como Modelo, confesso, que poderei abrir uma confeitaria.” Ri a modelo.

“A Sabrina é deusa! Ela chegou na minha agência, bati os olhos e sabia que tinha ouro nas mãos. Ela era muito tímida, simples, mas já tinha um corpo escultural, com medidas de modelo internacional. Ela é forte, guerreira. Presta atenção em tudo. Entendeu rápido que precisaria trabalhar muito pra conseguir se manter no mercado fashion. Olho pra ela, com tanto orgulho. É mulher modelo, dessas que fazem as coisas acontecerem. E é exemplo. Essa edição do SPFW será a melhor de todas, por ter Sabrina Rangel na passarela. Estou muito feliz! É uma conquista dela! É uma conquista nossa! Pra nossa cidade!” diz Marina Azze.

“Estou muito ansiosa. Com vontade de agradecer a tanta gente… A minha família, a Marina que acreditou em mim desde o começo. Ao Vicente da Ford Models de BH que abriu tantas portas pra mim, e ao pessoal da Frd Models Brasil que tem me tratado com tanto carinho. Tenho tido muita sorte no mercado na moda. Estreei nas passarelas no Minas Trend o maior evento de moda do Estado. E agora, vou pisar no SPFW o maior evento de moda do meu país. É uma oportunidade e tanto. A porta para os grandes eventos de moda mundial.É muito bom, estar preparada pra isso.” relata Sabrina Rangel.

Fonte e foto: Marina Azze