Thomaz Costa, ator de Carrossel, chora ao relatar agressões do pai: ‘Chamei a polícia’

Famoso pela sua atuação em Carrossel e por ter namorado a atriz Larissa Manoela, Thomaz Costa usou seu Instagram para fazer um longo desabafo com seus fãs. Em vídeo no Stories, o rapaz de 17 anos contou que brigou com seu pai, com direito a agressões físicas.

Thomaz contou que depois que seu pai invadiu sua casa, bêbado, ele tentou tomar uma atitude pacificamente, mas não adiantou. “Ele começou a me empurrar e veio pra cima de mim. A gente começou a lutar, brigar, com soco e um jogando o outro na parede. Até que meus amigos entraram no meio e separaram tudo. Eu tive que tomar a atitude de ligar para a polícia, que veio até aqui em casa e pediu para ele se retirar”. Os pais do ator são separados há pouco tempo.Dizendo não saber que estava fazendo a coisa certa, o ator pediu ainda que os fãs tentem ser mais compreensivos e não julguem pessoas sem saber o que elas passam, além de declarar que tem medo de suas próprias atitudes. “Eu passo por muitos problemas e isso é péssimo. Fica uma revolta na gente que uma hora a gente acaba explodindo. Dá um medo, porque eu não sei como vou acabar explodindo. Não sei se vai ser com a minha namorada, um amigo, com alguém no trânsito… não sei”. Thomaz contou também que já teve que sair de casa com a mãe porque seu pai estava armado. Assista o relato: https://youtu.be/Uvkn7s8ZzbM Fonte: Notícias ao miuto / Foto: Divulgação