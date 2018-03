The Voice Kids: Giovanna Alvarenga de Campo Belo se apresenta no próximo domingo

Foi dada a largada! O The Voice Kids começou sua fase de Shows ao Vivo, e a ansiedade já começa a bater para as próximas apresentações. No próximo domingo, 18/3, serão novamente 12 vozes no palco, com 4 participantes de cada time.

No time de Carlinhos Brown: Giovanna Alvarenga, Maiara Morena ea dupla Maria Clara e Mariana e Ranna Andrade.

No time de Simone & Simaria, os participantes serão: Gustavo Dezani, Livia Bernarde, Luan Gabriel e Luís Henrique Schultz.

E No time de Claudinha Leitte: Amanda Carregaro, Neto Junqueira, Pedro Sousa e Yasmin Giacomini.

Fonte: Gshow / Foto: Reprodução